Через обстріли є знеструмлення у 7 областях – Міненерго

Станом на 30 травня виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, через негоду знеструмлено десятки населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це заявили в Міненерго.

Влучань та пошкоджень об'єктів енергоінфраструктури унаслідок нічної атаки дронами не зафіксовано.

"Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 6 населених пунктів, без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, є знеструмлення споживачів через негоду - у Запорізькій області з цієї причини без електропостачання 12 населених пунктів, у Дніпропетровській - 31.

За добу вдалося повернути світло для 23,8 тис споживачів, додали в міністерстві.

Зазначається, що ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована - виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту в системі не спостерігається.

Обсяг газу в українських сховищах за добу зріс на 26 мільйонів кубометрів. Запаси блакитного палива становлять майже 9,5 мільярда кубометрів.

Економічна правда