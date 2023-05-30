Політв'язні комуністичного режиму СРСР отримають надбавку до пенсії – 4200 гривень

Політв'язні комуністичного режиму СРСР отримають надбавку до пенсії у розмірі 4 200 гривень на місяць з подальшою індексацією за особливі заслуги перед Україною.

Про це повідомив у Facebook законопроєкту, нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович.

За його словами, 29 травня Верховна Рада 313 голосами ухвалила у другому читанні і в цілоу законопроєкт №8032.

Так, парламент встановив пенсію за особливі заслуги перед Україною (як надбавку до пенсії) борцям за незалежність України у ХХ столітті - йдеться, зокрема, про тих, хто за часів комуністичного тоталітарного режиму зазнав репресій за політичними або релігійними мотивами.



"Крім того, з закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги", - додав нардеп.