Нафта дешевшає на тлі занепокоєнь щодо боргової угоди США

Ціни на нафту впали у вівторок, втративши попередній прибуток, оскільки побоювання щодо життєздатності пакту про стелю держборгу США охолодили ризиковані настрої на ринку.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 59 центів, або на 0,8%, до $76,48 за барель до 06:15 за Гринвічем після зростання на 0,5% раніше у вівторок.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 42 центи до 72,25 долара за барель, що на 0,6% нижче від закриття п'ятниці. У понеділок розрахунки не проводилися через державне свято в США.

Причини

Деякі праворадикальні республіканські законодавці заявили в понеділок, що вони можуть виступити проти угоди, яка підвищить стелю державного боргу США, найбільшого споживача нафти в світі, в той час як президент-демократ Джо Байден і спікер Палати представників республіканців Кевін Маккарті зберігали оптимізм щодо того, що угода буде ухвалена.

Байден і Маккарті уклали угоду щодо боргу на вихідних, і вона має пройти через Конгрес США до 5 червня - дня, коли Міністерство фінансів заявить, що країна не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, що може призвести до дестабілізації фінансових ринків.

"Суперечливі заяви республіканців і законодавців утримують інвесторів", - сказала ринковий аналітик з Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Крайній термін виплати боргу майже збігається з зустріччю ОПЕК+, яка відбудеться 4 червня, і невизначеність щодо того, чи збільшать вони скорочення видобутку на тлі нещодавнього падіння цін, також тисне на ринок.

"Інвестори переключили свою увагу на результати зустрічі ОПЕК+ на цих вихідних, оскільки від основних виробників нафти надійшли неоднозначні повідомлення", - сказав аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава.

Економічна правда