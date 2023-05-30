В Україні страхуватимуть інвестиції від воєнних ризиків

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9015, що дозволяє Експортно-кредитному агентству страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

Відповідне рішення підтримав 241 народний депутат 29 травня.

Законопроєкт №9015 розширює можливості ЕКА, дозволяючи йому здійснювати страхування і перестрахування прямих інвестицій, зокрема страхування інвестицій в Україні від ризиків, що можуть бути спричинені збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом.

Законопроєкт передбачає, що таке страхування здійснюється винятково за умови спрямування інвестицій на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Згідно з чинним законодавством, ЕКА страхує експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей законопроєкт передбачає розширення його мандата на страхування інвестицій в Україну.

Економічна правда