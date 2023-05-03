"Зернова ініціатива": Україна за тиждень завантажила найменше суден від початку року

За тиждень з 24 по 30 квітня через морські порти Великої Одеси було експортовано 450,3 тис. т продовольства, а кількість завантажених кораблів впала до мінімуму за цей рік.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Минулого тижня Україна проекспортувала морем 450,3 тис. т агропродукції – це на 31% менше, ніж тижнем раніше.

При цьому кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила лише 11 одиниць, що на 4 судна менше показника попереднього тижня. Це найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік, зазначають в УКАБ.

Понад половину (52%) експорту за тиждень становила пшениця, ще 43% – кукурудза, і 4% – олія соняшникова. Серед основних пунктів призначення були країни Європи (Іспанія та Нідерланди), Азії (Китай та Туреччина) та Африки (Кенія, Єгипет, Ефіопія та інші).

Наразі "зерновий коридор" не може повноцінно працювати через блокування інспекції суден російською стороною. Інспекція суден проходить не кожного дня, інколи представники РФ не підтверджують жодного судна з переліку узгоджених з ООН та Туреччиною.

Всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня торік по 30 квітня 2023 року вдалося експортувати 29,3 млн т продукції агрокомплексу.