Airbnb грунтовно оновлює застосунок для припинення відтоку користувачів

Компанія Airbnb оновлює платформу для оренди житла 50 новими функціями та оновленнями, намагаючись зменшити зростаючу напругу між гостями та господарями напередодні насиченого літнього сезону подорожей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія розгортає понад 50 нових функцій і оновлень, призначених для покращення прозорості цін, процедур оформлення замовлення, доступності тощо.

Зміни були напрацьовані завдяки відгукам, отриманих через службу підтримки клієнтів, десятків тисяч публікацій у соціальних мережах і дзвінків за участю сотень тисяч господарів і гостей.

"Ми точно помітили, що втрачаємо людей", — сказав в інтерв’ю головний виконавчий директор Браян Ческі.

Співзасновник провів шість місяців, живучи в Airbnbs, і ще шість місяців приймав людей, щоб побачити обидві сторони проблеми.

За словами Ческі, минуле літо стало "трохи тривожним дзвіночком", оскільки він почав помічати більше скарг у соціальних мережах.

"Наш бренд настільки великий і популярний, що люди очікують, що він буде працювати щоразу", — сказав він. Оскільки витрати зростали як для гостей, так і для господарів, "люди справді чекають кращого обслуговування, і це вдарило по гаманцю".

Наразі Airbnb має понад 4 мільйони господарів, які прийняли 1,4 мільярда гостей у помешканнях по всьому світу. Очікується, що цього року на Airbnb прибуде понад 300 мільйонів гостей.

Щоб встановити ціни, Airbnb звернувся до свого відділу дизайну та 20 різних команд.

Результатом є система, яка дозволяє гостям переглядати загальну вартість, включаючи всі комісії до сплати податків, у всьому додатку.

У свою чергу господарі також матимуть нові інструменти для встановлення конкурентоспроможних цін, додавання знижок і порівняння свого оголошення з аналогічними в їхньому регіоні. А також зможуть переглядати загальну ціну за ніч у додатку, щоб завжди знати, скільки заплатять гості.