Збитки від карткового шахрайства торік зросли на 46% – НБУ

Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.

Про це повідомили у Нацбанку під час запуску всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай.

При цьому кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на 8%.

"У 2022 році сума середня сума однієї незаконної операції становила близько 2 200 гривень, що на третину більше ніж у 2021 році (у 2021 році - 1 600 гривень).

Водночас, якщо порахувати рівень збитків від незаконних дій із платіжними картками в загальній сумі всіх видаткових операцій з платіжними картками, то він залишився відносно низьким. Так, на один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії/шахрайські операції припадало 69 гривень. Це не набагато більше ніж у 2021 році (65 гривень), та свідчить про те, що минулого року сума збитків від шахрайства зростала співставно із зростанням суми операцій з платіжними картками українських банків", - йдеться у повідомленні.

За словами директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрія Поддєрьогіна, 86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет, водночас лише 14% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

"З початку цього року до Департаменту кіберполіції надійшло вже понад 20 тисяч звернень громадян, з них - більше 75% щодо шахрайства в Інтернеті. Аналогічні відсоткові показники ми спостерігали й минулого року, відповідно протидія онлайн-шахрайству залишається одним з основних напрямів роботи кіберполіції", - заявив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковник поліції Юрій Виходець.

У НБУ додали, що з 3 травня розпочали всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки #ШахрайГудбай - вона стане продовженням першої подібної кампанії, що успішно пройшла у 2020 році.

Її мета - поліпшити обізнаність громадян та нагадати їм про основні правила безпеки під час безготівкових розрахунків, особливо в мережі Інтернет.

Економічна правда