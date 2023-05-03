У східних областях росіяни знову пошкодили розподільчі мережі – "Укренерго"

Виробництва електроенергії станом на 3 травня достатньо для покриття споживання. У східних областях росіяни знову завдали пошкоджень в мережах обленерго.

Про це заявили в "Укренерго".

"Сонячна погода та водопілля сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій з відновлюваних джерел енергії. Це допомагає компенсувати зменшення частки теплових та атомних електростанцій, що виникло через початок літніх ремонтних кампаній", - йдеться у повідомленні.

При цьому триває експорт електроенергії у Молдову. Польща через зниження споживання під час тривалих свят додаткової електроенергії не потребує. Імпорту електроенергії в Україну наразі не відбувається, додали в держкомпанії.

"У східних областях ворог знову завдав пошкоджень в мережах обленерго. На Сумщині двома авіабомбами прицільно знищено один з об’єктів розподільчих електромереж, без світла залишилось понад 4 тисячі абонентів. Артобстрілами також пошкоджені розподільчі мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях. Там де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Водночас ремонтні роботи продовжуються на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

"Відновлення рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, потребує багато ресурсу та часу.

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень і все ще продовжує відновлюватися, просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово. Це дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми", - резюмували в "Укрнерго".

Економічна правда