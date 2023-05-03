Курс валют на 3 травня: готівкова гривня зміцнилась в банках
Середа, 3 травня 2023, 10:34 -
У середу, 3 травня, курс гривні залишається стабільним до готівкових долара та євро на чорному ринку, валюта в касах банків дещо подешевшала.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,62 - 37,74 грн проти котирувань у 37,5 - 37,74 грн у вівторок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,30 - 41,53 грн проти курсу 41,2 - 41,49 грн за євро у вівторок.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,45 - 37,9 грн (курс на 2 травня – 37,5 - 37,995 грн);
- Євро – 41,0 - 41,65 грн (курс на 2 травня – 41,1 - 41,7 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,15 - 37,65 грн;
- Ощадбанк – 37,4 - 38,45 грн;
- Укрексімбанк – 37,5 - 37,99 грн;
- Райффайзен – 37,2 - 37,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.