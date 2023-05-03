Нафта втрачає у ціні напередодні очікуваного підвищення процентних ставок

Нафта продовжила втрати в середу після падіння на 5% на попередній сесії, оскільки інвестори закладали ціни в очікування підвищення процентних ставок у США та Європі і чекали ясності щодо майбутнього політичного курсу.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 12 центів, або на 0,2%, до 75,20 долара за барель до 06:05 за Гринвічем, в той час як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 17 центів, також на 0,2%, до 71,49 долара.

Обидва еталони закрилися на торгах на найнижчому рівні з 24 березня на попередній сесії, коли вони також зафіксували найбільше одноденне падіння у відсотках з початку січня.

Причини

"Настрої на ринку нафти залишаються негативними", - зазначають аналітики ING Уоррен Паттерсон та Єва Мантей у записці для клієнтів.

"Інвестори, схоже, все більше нервують через макроекономічні перспективи і їх наслідки для попиту на нафту", - додали вони.

Очікується, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки ще на 25 базисних пунктів в середу для боротьби з інфляцією, в той час як Європейський центральний банк, як очікується, також підвищить ставки на своєму черговому засіданні в четвер.

Подальше підвищення ставок може уповільнити економічне зростання і вдарити по попиту на енергоносії.

"Підвищення ставки на 25 базисних пунктів було повністю оцінено, тому основна увага буде зосереджена на тому, як голова ФРС Джером Пауелл буде балансувати між збереженням можливості посилення ФРС і заспокоєнням нервів через відновлення банківських хвилювань", - сказав ринковий аналітик брокерської компанії IG Єп Джун Ронг.

У понеділок регулятори наклали арешт на First Republic Bank і продали його активи JPMorgan Chase в рамках угоди, спрямованої на врегулювання найбільшого банкрутства американського банку з часів фінансової кризи 2008 року і підведення риски під тривалою банківською кризою.

В Австралії центральний банк приголомшив ринки підвищенням облікової ставки у вівторок і попередив, що для боротьби з високою інфляцією може знадобитися подальше посилення монетарної політики.

Побоювання щодо попиту на дизельне паливо в останні місяці призвели до падіння ф'ючерсів на американський мазут до найнижчого рівня з грудня 2021 року.

Економічна правда