Країни G7 можуть оголосити нові санкції проти РФ у травні: що може увійти

Країни G7 готують новий пакет санкцій проти РФ, який зосередиться на закритті лазівок у раніше запроваджених заходах.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Про новий 11-й санкційний пакет оголосять під час зустрічі лідерів країн G7 в Японії наприкінці травня. Він зосередиться на лазівках у вже запроваджених санкціях. Пропозиції включають заборону на транзит багатьох товарів через Росію і заходи проти суден, які відключають навігаційні системи. Також обговорюються персональні санкції проти близько 30 осіб.

США і Японія одночасно готують свої власні пакети заходів, кажуть співрозмовники. Канада працює над заходами, пов'язаними з правами людини, включаючи ймовірне викрадення українських дітей, а також над санкціями проти російської оборонної промисловості.

Хоча кожен пакет може відрізнятися за своїм змістом, частково через регуляторні системи в кожній країні, країни координують свої заходи напередодні саміту.

Раніше Банк РФ спрогнозував, що економіка держави-агресора зросте на 2% цьогоріч, адже вплив санкцій слабшає, а ВВП відновиться до кінця 2024 року – набагато раніше, ніж прогнозували багато економістів. У 2022 році ВВП Росії знизився на 2,1%, що також суперечить попереднім прогнозам про те, що санції призведуть до глибокого спаду економіки.

Саміт G-7 стане форумом для обговорення того, що спрацювало і які залишаються варіанти подальшого тиску на російську економіку. Але з огляду на те, що значна частина російського торговельного і фінансового секторів вже перебуває під санкціями, знайти нові сфери для обмежень нелегко.

Увага G7 буде прикута до боротьби з ухиленням від санкцій, передусім щодо товарів і технологій, що використовуються у військових цілях. Ці зусилля включають застосування дипломатичного тиску на інші країни, через які зросла торгівля з Росією, посилений моніторинг ключових товарів і націленість на компанії, які можуть допомагати РФ обходити обмеження.

Також очікується, що країни розширять обмеження на технології та обладнання, що використовуються російськими військовими і промисловими підприємствами, та досягнуть прогресу щодо механізму відстеження російських алмазів через кордони, що згодом дозволить заборонити торгівлю ними.