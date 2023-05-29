Держборг України продовжує зростати

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Сукупний державний борг України у квітні 2023 року зріс на 3,6% і досяг нового історичного максимуму.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

У доларовому вираженні сукупний державний борг зріс на 4,37 млрд доларів, до 124,28 млрд доларів, у гривневому – на 159,9 млрд грн, до 4,54 трлн грн.

Прямий держборг за попередній місяць збільшився на 4% – до 115,08 млрд дол, або до 4,21 трлн грн, і становив 92,6% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Повідомляється, що зовнішній прямий борг у квітні зріс на 4,68 млрд дол – до 75,79 млрд дол, тоді як внутрішній прямий – скоротився на 8 млрд грн, до 1,44 трлн грн (еквівалент 39,29 млрд дол).

Сукупний зовнішній держборг України у квітні 2023 року збільшився на 5,9%, або на 4,61 млрд дол, – до 83,11 млрд дол, тоді як сукупний внутрішній – знизився на 0,6%, або на 8,6 млрд грн, до 1,51 трлн грн.

Внаслідок цього частка сукупного зовнішнього держборгу за квітень зросла з 65,5% до 66,9%.

З початку 2023 року сукупний держборг України зріс на 11,6%: у доларовому еквіваленті – на 12,89 млрд дол, у гривневому – на 471,4 млрд грн.

Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на 13,4 млрд дол – до 78,5% ВВП з 48,9% на кінець 2021 року.