"Укренерго" відновило 70% пошкоджених через війну об’єктів

Володимир Кудрицький Forbes

Українська енергосистема вийшла із зими зруйнованою на 40–50%, однак на сьогодні відновлено функціонал 70% пошкоджених об’єктів.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Forbes.

"Наше завдання – відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими. Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів", – сказав Кудрицький.

Водночас, він зазначив, що це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення.

"Десь 40–50% потужностей, які наша система мала до вторгнення, ми тимчасово втратили. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів "Укренерго" – в результаті масованої терористичної кампанії росіян проти нашої енергосистеми близько 43% наших активів було пошкоджено ракетами або дронами", – розповів Кудрицький.

Він, однак, підкреслив, що немає потреби відновлювати все як було.

"Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти. Зараз думаємо, як змінити нові підстанції "Укренерго". Хочемо відбудувати їх більш автоматизованими і захищеними. Застосувати інженерні рішення, які дозволять захистити високовольтні підстанції від російських атак", – пояснив він.

Згідно зі звітом уряду України, групи Світового банку, Єврокомісії та ООН, повний кошторис відновлення країни – 11 млрд доларів. Вся енергетична галузь у найближчі роки потребує 5,7 млрд доларів.

"Саме "Укренерго", за оцінкою експертів, які працювали над звітом, уже зараз на відновлення та захист обʼєктів необхідно приблизно 1 млрд доларів. У будь-якому разі до зими потрібна сума, яка обчислюється мільярдами – як для генерації, так і для наших підстанцій. Тому протягом наступних кількох місяців треба закумулювати значний фінансовий ресурс", – додав Кудрицький.