З початку війни на потреби ЗСУ та благодійність зібрали майже 100 млрд: топ фондів та банків

З початку великої війни загальна сума донатів на потреби Збройних Сил та на підтримку гуманітарних ініціатив сягнула 98,9 мільярда гривень, половину з них українці задонатили на рахунки благодійних фондів.

Про це свідчать дані NV.

Сума в 98,9 млрд грн включає всі пожертви громадян банківськими переказами, внески приватних компаній та банків.

Через благодійні фонди українці зібрали донатів на 54,6 млрд грн. Приватні компанії загалом зібрали 17,9 млрд грн, банки — 3,7 млрд грн.

NV

Найбільш популярним каналом донатів на ЗСУ став спецрахунок Нацбанку для збору коштів на потреби армії, відкритий 24 лютого 2022 року — на нього переказали 25 млрд грн. Другу та третю сходинку посіли фонд United24 – 12,1 млрд грн та фонд Повернись живим — 6,8 млрд грн. Фонд Сергія Притули зібрав 4,2 млрд грн.

NV

На різні окремі ініціативи, то загалом українці переказали 22,7 млрд грн. Найбільше переказів зроблено через monobank, на рахунки якого переказали 17,2 млрд грн, ПриватБанк – 5 млрд грн, Райффайзен – 300 млн грн та Ощадбанк – 200 млн грн.

Топ 3 банок в monobank були зібрані фондом "Повернись живим" та Фондом Сергія Притули.