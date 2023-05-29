Ощадбанк автоматично продовжив термін дії карток

Державний Ощадбанк продовжив дію всіх платіжних карток до 31 серпня.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО", - йдеться в повідомленні.

У банку додали, що автоматично відбудеться продовження карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року. Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно.

"Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", - пояснили в Ощаді.

Економічна правда