Ощадбанк автоматично продовжив термін дії карток
Понеділок, 29 травня 2023, 12:10 -
Державний Ощадбанк продовжив дію всіх платіжних карток до 31 серпня.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО", - йдеться в повідомленні.
У банку додали, що автоматично відбудеться продовження карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року. Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно.
"Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", - пояснили в Ощаді.
Економічна правда