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Енергосистема працює з резервом потужності, дефіциту немає – Міненерго

Понеділок, 29 травня 2023, 11:47 - Олексій Павлиш

Влучань та пошкоджень об'єктів енергоінфраструктури унаслідок чергового масованого ракетно-дронового удару РФ не зафіксовано - енергосистема працює з резервом потужності, дефіциту електроенергії немає.

Про це заявили в Міненерго.

"Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні з росією території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 19 населених пунктів, у Запорізькій області - 27 населених пунктів.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Так, за добу вдалося повернути світло для майже 29 тис споживачів, більшість із них - це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

При цьому триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. У ремонті - атомні енергоблоки, блоки теплової та гідрогенерації. Водночас виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

"У денну частину доби (з 10:45 до 16:00 години) були застосовані обмеження відновлюваних джерел енергії для балансування енергосистеми, адже генерація перевищувала споживання.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 3,7 млн кВт-год. Також минулої доби відбувався експорт електроенергії до Польщі обсягом 0,8 млн кВт-год", - додали в міністерстві.

Також за добу обсяг газу в українських підземних сховищах зріс на 27,1 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,4 мільярда метрів кубічних.

Економічна правда

Міненергетики енергетика електроенергія
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