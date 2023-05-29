Курс валют на 29 травня: готівкова гривня в банках зміцнюється

У понеділок, 29 травня, готівкова гривня зміцнилась в касах банків, євро на "чорному ринку" подешевшав, долар стабільний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,08 - 37,38 грн проти котирувань у 37,22 - 37,36 у неділю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,21 - 40,50 грн проти курсу 40,31 - 40,56 грн за євро в неділю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,25 - 37,6 грн (курс на 26 травня – 37,2 - 37,6 грн);

Євро – 40,15 - 40,75 грн (курс на 26 травня – 40,2 - 40,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,9 - 37,4 грн;

Ощадбанк – 36,85 - 37,85 грн;

Укрексімбанк – 37,1 - 37,6 грн;

Райффайзен – 37,1 - 37,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.