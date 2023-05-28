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Кличко: Вартість проїзду у громадському транспорті Києва залишиться незмінною до завершення війни

Неділя, 28 травня 2023, 16:51 - Ігор Пилипів
 
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До кінця війни вартість проїзду в громадському транспорті в Києві не дорожчатиме. 

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю телеканалу "Київ".

За його словами громадський транспорт в стоці є дотаційним, оскільки собівартість проїзду складає понад 20 грн. Наразі він залишається найнижчим в країні. 

Кличко зазначив, що враховуючи складну економічну ситуацію та ситуацію з бюджетом людей міська влада не планує найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість проїзду.

Одна з урахуванням того, що у майбутньому транспорт буде потрібно ремонтувати, будувати метро, закуповувати новий, здорожчання проїзду можливе.

"До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і підвищувати не будемо. Ми не плануємо цього робити, тому щоб не було різних спекуляцій на цю тему", - підкреслив Кличко.

Також столичний голова заявив, що вважає для себе одним з головних завдань – це замінити старі маршрутки, які перевозять киян, на новий сучасний громадський транспорт, що відповідатиме стандартам сучасної європейської столиці. 

Економічна правда.

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