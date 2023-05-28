Всі розділи
Укр / Рус

Посівна кампанія в Україні наближається до фінішу: виконано майже 90% плану

Неділя, 28 травня 2023, 10:47 - Ігор Пилипів
 
getty images

Україна планує завершити посівну кампанію  5-10 червня, наразі план на 13 млн га виконано на майже 90%. 

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

За його словами, план посівної, встановлений у 13 млн га, виконано вже на 85%, навіть ближче до 90%. Очікується, що першій половині червня посівна буде завершена повністю. 

Заступник міністра уточнив, що посів ранніх ярих культур, таких як яра пшениця, ячмінь, горох, овес, уже завершено, а також завершено посів цукрових буряків в обсязі більшому, ніж торік.

"Цукру буде вироблено більш ніж достатньо", - зазначив перший заступник голови Мінагрополітики.

Наразі триває сівба пізніх культур - соняшнику, сої і також, частково, кукурудзи.

"Цього року частка олійних культур, а саме сої, соняшнику, ріпаку, збільшилася. Пов'язано це, перш за все, з вартісною логістикою, відповідно зміною сівозміни під культури, які мають більшу ціну за одну тонну, за одиницю вирученої продукції", -  сказав Висоцький.

Також Висоцький поясним, що посівна подекуди відстає від середньостатистичного прогнозу до півтора-двох тижнів, але поки що це не критично.

Економічна правда. 

зерно Мінагрополітики
Матеріали за темою
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ 27 травня 2023, 10:00
Світові зернотрейдери Viterra та Bunge обговорюють злиття - Reuters 26 травня 2023, 13:32
Перейти через "зерновий коридор" до "переробного проспекту" 26 травня 2023, 08:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті