Кабмін затвердив перелік підземних споруд, де зберігатимуться енергоресурси

Кабінет міністрів затвердив перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Одне зі стратегічних завдань уряду - максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі.

Зокрема енергетичних ресурсів. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз", - додав він.

Шмигаль зазначив, що ще одне рішення - перетворення одинадцяти організацій Держрезерву на державні підприємства.

"Це перший крок до їх модернізації. Осучаснені складські потужності допоможуть Україні створити стратегічні запаси на майбутні десятиліття", - резюмував прем'єр.

Економічна правда