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Кабмін затвердив перелік підземних споруд, де зберігатимуться енергоресурси

П'ятниця, 26 травня 2023, 16:40 - Економічна правда

Кабінет міністрів затвердив перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. 

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Одне зі стратегічних завдань уряду - максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі.

Зокрема енергетичних ресурсів. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз", - додав він.

Шмигаль зазначив, що ще одне рішення - перетворення одинадцяти організацій Держрезерву на державні підприємства. 

"Це перший крок до їх модернізації. Осучаснені складські потужності допоможуть Україні створити стратегічні запаси на майбутні десятиліття", - резюмував прем'єр.

Економічна правда

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