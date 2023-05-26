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Понад пів мільярда збитків: НАБУ оголосило про підозру ексочільнику одного з державних вугільних підприємств

П'ятниця, 26 травня 2023, 16:12 - Анастасія Жарикова

НАБУ оголосило про підозру колишньому в.о. гендиректора ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" у завданні 336 мільйонів гривень збитків підприємству та понад 210 мільйонів гривень збитків довкіллю.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Екс-керівнику підприємства НАБУ та САП повідомили про підозру 25 травня.

"Завдяки своєчасним діям детективів і прокурорів корупційну схему викрили і зупинили: у 2019 році суд задовольнив позов про визнання недійсним договору між ДП та компанією-посередником. Таким чином, вдалося запобігти завданню ще більшої шкоди державі", - зазначили в Бюро.

Слідство з’ясувало, що у листопаді 2015 – січні 2017 року держпідприємство реалізувало приватній компанії-посереднику 756 тис. тонн вугілля за втричі нижчою за ринкову ціною. 

Далі компанія-посередник поставила це ж вугілля, але вже за ринковою ціною, ПАТ "Центренерго" (78,289% акцій якого належать державі). 

"Через цю схему ДП недоотримало потенційний прибуток у розмірі понад 336 млн грн", - пояснили в НАБУ.

Крім цього, у листопаді 2015 року за відсутності дозвільних документів ДП незаконно видобуло понад 112,5 тис тонн вугілля. Це завдало шкоду довкіллю на суму понад 210 млн грн.

Економічна правда

НАБУ видобуток держпідприємства Центренерго
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