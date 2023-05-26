Понад пів мільярда збитків: НАБУ оголосило про підозру ексочільнику одного з державних вугільних підприємств

НАБУ оголосило про підозру колишньому в.о. гендиректора ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" у завданні 336 мільйонів гривень збитків підприємству та понад 210 мільйонів гривень збитків довкіллю.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Екс-керівнику підприємства НАБУ та САП повідомили про підозру 25 травня.

"Завдяки своєчасним діям детективів і прокурорів корупційну схему викрили і зупинили: у 2019 році суд задовольнив позов про визнання недійсним договору між ДП та компанією-посередником. Таким чином, вдалося запобігти завданню ще більшої шкоди державі", - зазначили в Бюро.

Слідство з’ясувало, що у листопаді 2015 – січні 2017 року держпідприємство реалізувало приватній компанії-посереднику 756 тис. тонн вугілля за втричі нижчою за ринкову ціною.

Далі компанія-посередник поставила це ж вугілля, але вже за ринковою ціною, ПАТ "Центренерго" (78,289% акцій якого належать державі).

"Через цю схему ДП недоотримало потенційний прибуток у розмірі понад 336 млн грн", - пояснили в НАБУ.

Крім цього, у листопаді 2015 року за відсутності дозвільних документів ДП незаконно видобуло понад 112,5 тис тонн вугілля. Це завдало шкоду довкіллю на суму понад 210 млн грн.

Економічна правда