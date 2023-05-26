Lloyd's Register відкличе сертифікацію суден провідного перевізника російської нафти до Індії

Lloyd's Register - одна з найбільших міжнародних судноплавних класифікаційних асоціацій - повідомила індійській компанії Gatik Ship Management, яка стала основним перевізником російської нафти після початку повномасштабної війни в Україні, що відкличе сертифікацію 21 судна до 3 червня.

Про це пише Reuters.

"Це ще одна невдача для Gatik, яка також була змушена знайти нові прапори для 36 своїх суден після того, як вони були зняті з реєстрації Міжнародним судновим реєстром Сент-Кітс і Невіс", - зазначає агентство.

"Lloyd's Register прагне сприяти дотриманню санкційних правил щодо торгівлі російською нафтою", - йдеться в електронному листі, надісланому Reuters.

"За наявності доказів, ми відкликаємо клас і послуги з будь-яких суден, які відповідні органи влади визнають такими, що порушують міжнародні санкції", - додали в Lloyd's Register.

Класифікаційні товариства, такі як Lloyd's Register в Лондоні, надають послуги, включаючи перевірку мореплавства, сертифікацію, яка є життєво важливою для забезпечення страхування і входу в порти.

Gatik, яка базується в індійському місті Мумбаї згідно з судноплавними базами даних, не відповіла на електронні запити про коментарі.

Великий американський страховик American Club також повідомив Reuters, що більше не надає покриття для суден Gatik, а російський страховик "Інгосстрах" заявив, що не працюватиме з Gatik у майбутньому.

Ані страховики, ані Lloyd's Register не пояснили, чому саме вони припинили співпрацю з Gatik.

Індія не приєднується до санкцій, накладених на Росію, і швидко стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом.

"Зусилля Заходу, спрямовані на скорочення доходів, які Росія отримує від продажу своїх енергоресурсів, мають руйнівний вплив, так само як і західні санкції на експорт нафти з інших країн, таких як Іран і Венесуела.

Але непрозорість і обмежений нагляд за судноплавним сектором означає, що багато суден з вантажами з країн, які потрапили під санкції, продовжують плавати, знаходячи нові прапори і незахідні регістри або страховиків, що викликає занепокоєння з приводу безпеки і відповідальності", - додає агентство.

У той час як Lloyd's Register скасовує класифікацію для 21 судна компанії Gatik, щонайменше 28 суден були зареєстровані як сертифіковані Індійським регістром судноплавства, згідно з даними веб-сайту IRClass.

IRClass, визнаний у всьому світі, не відповів на запити про коментарі.

Економічна правда