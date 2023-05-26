Youtube відмовляється від однієї з функцій: деталі

Youtube забирає функцію Stories з п’ятниці, 26 травня, вже опубліковані Stories будуть дійсними ще 7 днів після того, як ними поділились.

Про це йдеться в релізі команди сервісу.

Замість Stories, можна використовувати публікації у співтоваристві та YouTube Shorts, які "можуть забезпечити цінні звʼязки з аудиторією та розмови".

Публікації в спільноті YouTube – чудовий вибір, якщо ви хочете поділитися легкими оновленнями, розпочати розмови чи рекламувати свій вміст YouTube серед аудиторії. Серед авторів, які використовують і публікації, і історії, публікації в середньому викликають у багато разів більше коментарів і лайків порівняно з історіями.

У команді Youtube додали, що серед авторів, які використовують як пости, так і Stories, пости в середньому збирають у багато разів більше коментарів та лайків у порівнянні зі Stories.

Крім цього, Shorts це те, що потрібно для створення короткого відеоконтенту, а серед авторів, які використовують і Shorts, і Stories, саме перші у середньому залучають у багато разів більше підписників, ніж Stories.