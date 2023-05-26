"Укрзалізниця" отримає 25 мільйонів доларів гранту від Світового банку

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"Укрзалізниця" заявила, що отримає 25 млн дол від Світового банку - для реалізації цього гранту компанія розпочинає співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проєктів - ЮНОПС.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відбудову критичної залізничної інфраструктури України та збільшення обсягів вантажоперевезень.

Співпраця передбача закупівлю обладнання, збільшення парку фітингових платформ та організацію процесів за найкращими світовими стандартами.

Очікувані результати:

відновлення критично важливих об’єктів залізничної інфраструктури;

розширення спроможності УЗ забезпечувати перевезення контейнерних вантажів, у тому числі гумдопомоги та експорту продукції сільського господарства

"Укрзалізниця розширює портфель співпраці з міжнародними інститутами. Вперше ми маємо фінансову підтримку від Світового банку й за цим грантовим фінансуванням очікуємо постачання техніки та рухомого складу вже в поточному році", - заявив член правління УЗ Антон Мішин.

Економічна правда