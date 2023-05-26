У Раді зареєстрували вдосконалений законопроєкт по реформі корпоративного управління "ОГТСУ"

У Верховній Раді 24 травня зареєстрували законопроєкт № 9311-1 щодо оптимізації структури власності Оператора газотранспортної системи України ("ОГТСУ"), який є альтернативним до внесеного Кабміном 19 травня законопроєкту № 9311.

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

За словами аналітиків, обидва законопроєкти визначають процедуру для оптимізації структури власності "ОГТСУ" шляхом приєднання "Магістральних газопроводів України" ("МГУ") до "ОГТСУ".

Приєднання має відбутися з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках нещодавно схваленої програми МВФ, включаючи виконання структурного маяка МВФ щодо реформи корпоративного управління "ОГТСУ".

"Законопроєкт 9311-1 було подано народними депутатами Максимом Хлапуком (фракція "Голос"), Ярославом Железняком (фракція "Голос") та іншими народними депутатами. Авторами законопроєкту є члени команди SOE Weekly Олександр Лисенко та Андрій Бойцун", - йдеться у дайджесті.

За словами експертів, було запропоновано альтернативний законопроєкт (№ 9311-1), який усуває недоліки урядового варіанту, мінімізуючи ризики неналежного невиконання Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках співпраці з МВФ та ЄС.

Урядовий законопроєкт пропонував такі кроки щодо реформування корпоративного управління "ОГТСУ":

Приєднати "МГУ" до "ОГТСУ", що в результаті призведе до ліквідації (припинення) "МГУ". Це передбачає передачу корпоративних прав "ОГТСУ" від "МГУ" безпосередньо до Міненерго та прийняття нового статуту "ОГТСУ", який запроваджує наглядову раду як орган управління компанії.

Після завершення процедури приєднання нову наглядову раду "ОГТСУ" має бути призначено до 31 жовтня 2023 року. До цього часу, поточний склад наглядової ради "МГУ" виконуватиме функції наглядової ради "ОГТСУ".

Однак формулювання, використані в урядовому законопроєкті, створюють ризики, які можуть призвести до порушення Україною зобов’язань за програмою МВФ, зазначають члени команди SOE Weekly.

Зокрема, альтернативний законопроєкт встановлює кінцевий термін для призначення нової наглядової ради "ОГТСУ" (31 жовтня 2023 року, як це вимагається програмою МВФ), а також передбачає наслідки у разі несвоєчасного невиконання цього зобов’язання.

"Так, у разі такого несвоєчасного виконання, повноваження діючих членів наглядової ради "МГУ", які тимчасово виконуватимуть функції наглядової ради "ОГТСУ", припиняються та передаються загальним зборам Оператора (тобто Міністерству енергетики), за винятком повноважень щодо призначення та звільнення гендиректора та членів правління "ОГТСУ" - ці повноваження зможуть бути реалізовані новою наглядовою радою після її призначення", - пояснюють аналітики.

Законопроєкт № 9311-1 також забезпечує формування нового складу наглядової ради "ОГТСУ" у відповідності до вимог Закону "Про управління об’єктами державної власності" (більшість складу нової наглядової ради має складатися з незалежних членів), та визначає, що процедура конкурсного відбору має відбуватись у порядку, передбаченому для особливо важливих для економіки підприємств.

Також цей законопроєкт встановлює, що новий статут "ОГТСУ" затверджується Міненерго після його погодження з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства (що також вимагається структурним маяком програми МВФ).

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Економічна правда