Ціни на нафту стабільні на тлі невизначеності щодо скорочення поставок ОПЕК+

Ціни на нафту були в цілому стабільними в п'ятницю, оскільки ринок зважував на суперечливі повідомлення про постачання з РФ та Саудівської Аравії напередодні наступної зустрічі ОПЕК+, зміцнення долара США і побоювання щодо слабшого, ніж очікувалося, зростання попиту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent подорожчала на 6 центів до 76,32 долара за барель о 06:27 за Гринвічем, а американська West Texas Intermediate - на 18 центів до 72,01 долара за барель.

Причини

У четвер ціни на нафту знизилися більш ніж на 2 долари за барель після того, як віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак применшив перспективу подальшого скорочення видобутку ОПЕК+ на зустрічі у Відні 4 червня.

Обидві ціни, як і раніше, були готові продемонструвати другий тиждень зростання на трохи менше 1%.

Президент Росії Володимир Путін заявив у середу, що ціни на енергоносії наближаються до "економічно обґрунтованого" рівня, також вказавши, що не може бути негайних змін у виробничій політиці групи.

Їхні заяви контрастують з коментарями цього тижня міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана, фактичного лідера ОПЕК, який попередив продавців "коротких" позицій про необхідність "бути обережними".

Деякі інвестори сприйняли це як сигнал, що ОПЕК+ може розглянути можливість подальшого скорочення видобутку.

Більш високий курс долара, який зміцнюється вже п'яту сесію по відношенню до кошика основних валют, а дані з США вказують на стійкість економіки навіть після агресивного циклу підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою, стримував висхідний ціновий рух.

Сильніший долар робить деноміновані в доларах товари дорожчими для власників інших валют, що негативно впливає на попит.

Побоювання щодо слабшого, ніж очікувалося, зростання попиту в усьому світі погіршили перспективи інвесторів.

Економічна правда