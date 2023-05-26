Курс валют 26 травня: долар дорожчає на "чорному" ринку
П'ятниця, 26 травня 2023, 09:55 -
У п’ятницю, 26 травня, гривня подешевшала проти долара на "чорному" ринку, натомість проти євро – зросла.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,41 - 37,66 грн проти котирувань у 37,33 - 37,47 у четвер.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,43 - 40,66 грн проти курсу 40,54 - 40,77 грн за євро в четвер.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,2 - 37,6 грн (курс на 25 травня – 37,15 - 37,6 грн);
- Євро – 40,2 - 40,8 грн (курс на 25 травня – 40,25 - 40,85 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,97 - 37,47 грн;
- Ощадбанк – 36,9 - 37,8 грн;
- Укрексімбанк – 37,2 - 37,7 грн;
- Райффайзен – 37,1 - 37,55 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.