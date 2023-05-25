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У Польщі пропонують внести зміни до Конституції, аби законно конфісковувати російські активи

Четвер, 25 травня 2023, 20:32 - Анастасія Жарикова

У польському Сеймі пропонують внести зміни до Конституції країни, які дозволять конфісковувати російські активи.

Про це пише видання Wprost, передає liga.net.

Зокрема, згідно з законопроєктом, до статті 216 Конституції, яка встановлює ліміт на держпозики для фінансування оборонних потреб, автори ініціативи хочуть додати положення, що дає право держказначейству заарештовувати та конфіскувати активи, якщо вони можуть бути використані для підтримки агресії Росії.

За рахунок конфіскованих таким способом активів натомість пропонується фінансувати програми підтримки жертв агресії Росії.

За словами члена ради міністрів Польщі та члена партії "Право та Справедливість" Лукаша Шрайбера, Польща вже заморозила власність російських олігархів на понад 1 млрд євро.

Шрайбер закликав парламентську опозицію підтримати запропонований законопроєкт.

Проєкт закону передали до спеціальної парламентської комісії, яка розглядає пропозиції щодо внесення змін до Конституції країни.

Польща активи Росія
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