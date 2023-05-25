Фонд держмайна продав київський "Ермітаж" за рекордні для малої приватизації 311 мільйонів

Фонд держмайна провів приватизаційний аукціон двох будинків у центрі Києва, приміщень готелю "Ермітаж", сума переможної пропозиції зросла майже в 15 разів від стартової вартості.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Приватизаційний аукціон двох будинків у центрі Києва за адресою вул. Богдана Хмельницького, 26 пройшов в системі "Прозорро.Продажі".

У ньому взяли участь 39 учасників, сума переможної пропозиції зросла майже у 15 разів від стартової (балансової вартості) — до 311 млн грн.

"Бізнес показує високу активність, спроможність, та бажання працювати - завдяки цьому ми отримуємо розвиток підприємництва, відновлення ділової активності, зростання кількості робочих місць та збільшення залучених коштів від приватизації, які ФДМУ спрямовує на підтримку Сил оборони України", - зазначив голова ФДМУ Рустем Умєров.

Зростання ціни лоту до ринкової вартості під час торгів зумовили конкуренція та гарна підготовка об'єкта до приватизації.

"Наразі це найбільша переможна ставка серед усіх аукціонів з початку відновлення малої приватизації у вересні 2022 року", - додали в ФДМ.

Після завершення нормативних процедур переможець аукціону отримає у власність:

фасадний будинок загальною площею 3165,8 м² (п'ятиповерхова фасадна будівля з підвалом);

будинок у дворі загальною площею 1963,3 м² (чотириповерхова будівля з підвалом у дворі, всередині кварталу).

Об’єкт було виставлено на приватизацію з умовою укладання охоронного договору на пам'ятку історії та культури місцевого значення.

Переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.

Економічна правда