Американська Johnson&Johnson через санкції припинить постачання лінз в Росію

Постачальники лінз американського виробника Johnson&Johnson (бренди Acuvue Oasys і Acuvue True Eyes) почали розсилати російським салонам оптики повідомлення про припинення імпорту після нових обмежень Мінпромторгу США на ввезення товарів до РФ.

Про це повідомляє "Ъ FM".

Часткові проблеми з поставками контактних лінз у РФ виникли одразу після початку повномасштабної війни в Україні - найбільші виробники оперативно скоротили обсяг імпорту, а ціни в оптиках стрімко зросли.

Але тоді, як виявилося, вони були не максимальними, зазначає видання.

Американські бренди займають щонайменше 70% ринку лінз у Росії. Тільки на частку Johnson & Johnson припадає мало не половина загального обсягу, додає "Ъ FM".

Постачальники продукції цього бренду вже повідомили ритейлерів про зупинку імпорту, розповів власник оптики Harry Cooper Махмуд Тамімдаров.

"Основні постачальники контактних лінз на російському ринку - Johnson & Johnson і CooperVision. Напевно, це два найбільших гравці.

З першим точно є проблеми, і ціни на них зросли. Johnson працює і безпосередньо з більшістю мереж оптик тут, і через оптових дистриб'юторів, які поширюють продукцію по дрібніших оптиках. Відповідно, вони не отримують товар і інформують про це всіх інших. Johnson домінував на нашому ринку з часткою 40-50%", - кажуть учасники ринку.

При цьому, за різними оцінками, тільки 10-15% ринку припадає на внутрішніх виробників. Причому деякі компанії прямо на своєму сайті вказують, що виготовляють лінзи з матеріалів, привезених із Великої Британії та США.

"Ще одна альтернатива - китайські або корейські бренди. Їх теж небагато, але знайти лінзи можна", - пише видання.

При цьому контактні лінзи до списку товарів для так званого "паралельного імпорту" поки що не включені - у Мінпромторгу РФ заявили, що "готові оперативно це виправити".

Економічна правда