Підтримувана державою китайська хакерська група шпигувала за широким колом організацій критичної інфраструктури США, від телекомунікацій до транспортних вузлів.

Про це заявили в середу західні спецслужби і корпорація Microsoft, пише Reuters.

"Шпигунство також було спрямоване на американську острівну територію Гуам, де розташовані стратегічно важливі американські військові бази", - заявили в Microsoft.

Хоча Китай і США регулярно шпигують один за одним, аналітики кажуть, що це одна з найбільших відомих китайських кампаній кібершпигунства проти американської критичної інфраструктури, зауважує агентство.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила у четвер, що звинувачення у хакерстві є "колективною дезінформаційною кампанією" з боку країн "П'яти очей", що є посиланням на групу країн, які обмінюються розвідданими, до якої входять США, Канада, Нова Зеландія, Австралія та Велика Британія.

Мао заявила, що кампанія була розпочата США з геополітичних причин і що "звіт аналітиків Microsoft показав, що американський уряд розширює свої канали дезінформації за межі держустанов".

"Але незалежно від того, які різноманітні методи використовуються, ніщо з цього не може змінити того факту, що Сполучені Штати є імперією хакерства", - сказала вона на пресбрифінгу в Пекіні.

Не відразу було зрозуміло, скільки організацій постраждало, але Агентство національної безпеки США заявило, що працює з партнерами, включаючи Канаду, Нову Зеландію, Австралію і Велику Британію, а також Федеральне бюро розслідувань США, над виявленням порушень. Канада, Британія, Австралія та Нова Зеландія попередили, що вони також можуть стати мішенню для хакерів.

Аналітики Microsoft заявили, що мають "помірну впевненість" у тому, що ця китайська група, яку вони назвали "Вольт Тайфун", розробляє можливості, які можуть порушити критично важливу комунікаційну інфраструктуру між Сполученими Штатами та Азійським регіоном під час майбутніх кризових ситуацій.

"Це означає, що вони готуються до такої можливості", - сказав Джон Хултквіст, який очолює відділ аналізу загроз в Google's Mandiant Intelligence.

Діяльність Китаю є унікальною і викликає занепокоєння ще й тому, що аналітики ще не мають достатнього уявлення про те, на що може бути здатна ця група, додав він.

Економічна правда