Суд арештував майно "голови" Голопристанської окупаційної адміністрації на 11 мільйонів

скріншот: "Мост"

Суд наклав арешт на нерухоме майно, транспортні засоби та корпоративні права так званого "голови" Голопристанської окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора (ОГП).

ОГП не називає імені колаборанта, якого підозрюють у пособництві країні-агресору, але, за даними видання "Мост", йдеться про Геннадія Недялкова.

Загальна вартість арештованої власності - понад 11 мільйонів гривень.

"За даними слідства, чоловік під час тимчасової окупації Скадовського району добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він став так званим "головою" Голопристанської окупаційної адміністрації.

Виконуючи свої "повноваження", у червні 2022 року фейковий очільник разом із своєю "заступницею" у супроводі військових РФ прийшли додому до чинної заступниці міського голови. Він вимагав від неї ключі від машини, яка належить територіальній громаді, а також свідоцтво про державну реєстрацію.

Побоюючись за своє життя, а також життя своїх близьких, жінка виконала вимогу. Це авто він передав для користування представниками окупаційної влади", - заявили в ОГП.

Також відносно нього на розгляді суду перебуває обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності.

Економічна правда