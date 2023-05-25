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Як підтримати підприємців в умовах війни? Для власників бізнесу

Четвер, 25 травня 2023, 13:00 - Економічна правда

Шановні підприємці, керівники малого та середнього бізнесу просимо вас допомогти зібрати актуальну інформацію про роботу в умовах війни і проблеми, з якими ви стикаєтесь у взаємодії з державними органами.

Збір інформації відбувається в рамках дослідження про адміністративне навантаження на підприємців і вироблення рекомендацій, спрямованих на спрощення ведення бізнесу. 

Опитування займе близько 10-15 хвилин. Заздалегідь, дякуємо. 

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ

Проводиться громадською організацією "Український клуб "Економічна свобода"  спільно з "Економічною правдою".

Також просимо долучити до дослідження ваших партнерів (переслати посилання на анкету). 

бізнес підприємництво
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