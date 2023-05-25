Через обстріл пошкоджена мережева інфраструктура на Буковині – Міненерго

Внаслідок нічного масованого обстрілу пошкоджено мережеву інфраструктуру в Чернівецькій області, через погодні умови знеструмлено більше 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це заявили в Міненерго.

"Уночі ворог завдав чергового масованого дронового удару по всій території країни. У Чернівецькій області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі через падіння уламків збитого ворожого БПлА, є знеструмлені споживачі в одному з районів.

Не припиняється терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 18 населених пунктів, у Запорізькій області - 6 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Після попереднього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта на Донеччині.

Як заявили в міністерстві, через несприятливі погодні умови було знеструмлено в Дніпропетровській області 73 населених пункти, також через сильні грози були відключення споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях.

"Через технологічні порушення відбулися тимчасові відключення електропостачання на Миколаївщині та Одещині. Наразі всіх абонентів заживлено. На Київщині без світла залишаються 3,2 тисячі споживачів. Тривають відновлювальні роботи.

Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - додали в Міненерго.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Всього за добу енергетикам вдалося повернути світло для майже 40 тисяч споживачів.

Попри надскладну ситуацію після обстрілів, енергетична система працює стабільно. Триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації та мережах", - йдеться у повідомленні.

На цю добу планується імпорт електроенергії зі Словаччини: від 20 до 110 МВт, експорт не передбачається.

За добу обсяг газу в українських сховищах зріс на 29,4 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,3 мільярда кубометрів.

Економічна правда