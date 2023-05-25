ЄС обговорює, як передати Україні прибутки від 200 мільярдів євро заморожених активів РФ – ЗМІ

Євросоюз обговорює можливість передачі Україні прибутків, отриманих від майже 200 млрд євро заморожених російських активів.

Про це пише Financial Times з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Чиновники з країн-членів ЄС та Європейської комісії зустрілися в середу, щоб вивчити варіанти передачі Україні відсотків, отриманих від російських активів, що зберігаються в найбільшому в світі кліринговому центрі Euroclear. Такий крок не передбачає вилучення самих активів.

За даними бельгійського уряду, санкції заморозили 196,6 млрд євро російських активів у Euroclear, з яких 180 млрд євро – це активи російського центрального банку.

Як це працюватиме? Такі заморожені активи продовжують генерувати дохід, а Euroclear реінвестує кошти. Саме прибутки, отримані від реінвестування, чиновники ЄС хочуть спрямувати на допомогу Україні.

Зазвичай Euroclear позичає залишки коштів своїх клієнтів, щоб мінімізувати кредитний ризик, і утримує зароблені відсотки. Високі відсоткові ставки центробанків разом із незвичним накопиченням платежів через санкції призвели до рекордних прибутків – у першому кварталі року Euroclear відзвітував про 734 млн євро відсотків на залишки коштів від російських активів.

"Не зовсім зрозуміло, кому належать ці відсотки", - сказав один зі співрозмовників FT. Використання цих відсотків на користь України є "нерозвіданою територією", "але ми вважаємо, що це можна зробити".

Деякі чиновники вважають, що схожий принцип може бути застосований до ширшого кола заморожених російських активів, зокрема тих, що застрягли в люксембурзькому розрахунковому центрі Clearstream.

Хоча юридичні наслідки ще потрібно проаналізувати, такий крок, ймовірно, потребуватиме ширшої міжнародної підтримки, оскільки він може вплинути на фінансові ринки.

ЄС також розглядає можливість активного управління цими прибутками, щоб генерувати ще більше грошей, кажуть співрозмовники. Це може бути зроблено через компанію з управління активами або через сам Euroclear, який інвестуватиме активи відповідно до інструкцій.

Уряд Бельгії окремо заявив, що планує використати податкові надходження від прибутку, отриманого від заморожених активів Euroclear, на допомогу Україні. За словами урядовця, Бельгія розраховує заробити щонайменше 625 млн євро податків від відсотків цього року.

Представники ЄС мають намір представити більш конкретні пропозиції щодо російських активів на зустрічі лідерів ЄС наприкінці червня.





