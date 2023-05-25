Ціни на нафту стабільні: інвестори зважують на невизначеність щодо держборгу США

Ціни на нафту мало змінилися в четвер, оскільки невизначеність щодо того, чи вдасться Сполученим Штатам уникнути боргового дефолту, зважила на перспективу подальшого скорочення видобутку ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 14 центів, або на 0,2%, до 78,22 долара за барель до 06:35 за Гринвічем. Американська нафта WTI (West Texas Intermediate) подешевшала на 25 центів, або на 0,3%, до 74,09 долара.

Причини

Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив у четвер, що був досягнутий певний прогрес, але кілька питань залишилися невирішеними в переговорах про стелю держборгу США, оскільки наближається крайній термін для підвищення ліміту запозичень федерального уряду в розмірі 31,4 трильйона доларів або ризику дефолту.

Учасники переговорів між президентом-демократом Джо Байденом і лідером республіканців у Конгресі Кевіном Маккарті знову зібралися в середу в Білому домі, щоб спробувати укласти угоду.

"Обережне ставлення до ризиків, викликане невизначеністю щодо стелі держборгу США, також призвело до того, що ціни на нафту зайняли вичікувальну позицію на азійській сесії", - сказав ринковий стратег в IG Єп Чжун Ронг.

"У поєднанні з подальшим зміцненням долара США це поки що утримує ціни на нафту в очікуванні подальшого каталізатора для продовження нещодавнього відновлення", - додав він.

На попередній сесії ціни на нафту були підтримані попередженням міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що "короткі" продавці, які ставлять на падіння цін на нафту, повинні "остерігатися" болю.

Деякі інвестори сприйняли це як сигнал, що в ОПЕК+ можуть розглянути можливість подальшого скорочення видобутку на зустрічі 4 червня.

Тим часом, падіння цін було обмежене несподіваним масовим падінням запасів сирої нафти в США за тиждень до 19 травня, про що в середу повідомило Управління енергетичної інформації.

Запаси нафти в США впали на 12,5 млн барелів до 455,2 млн барелів через скорочення імпорту. Аналітики очікували зростання на 800 тис барелів.

Економічна правда