Курс валют 25 травня: скільки коштують готівкові долар та євро
Четвер, 25 травня 2023, 09:54 -
У четвер, 25 травня, гривня залишилася майже незмінною проти долара та євро на "чорному" ринку та у касах банків.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,33 - 37,47 грн проти котирувань у 37,31 - 37,44 у середу.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,54 - 40,77 грн проти курсу 40,54 - 40,81 грн за євро в середу.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,15 - 37,6 грн (курс на 24 травня – 37,1 - 37,6 грн);
- Євро – 40,25 - 40,85 грн (курс на 24 травня – 40,2 - 40,85 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,92 - 37,42 грн;
- Ощадбанк – 36,85 - 37,8 грн;
- Укрексімбанк – 37,15 - 37,65 грн;
- Райффайзен – 37,1 - 37,6 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.