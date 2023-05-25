Курс валют 25 травня: скільки коштують готівкові долар та євро

У четвер, 25 травня, гривня залишилася майже незмінною проти долара та євро на "чорному" ринку та у касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,33 - 37,47 грн проти котирувань у 37,31 - 37,44 у середу.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,54 - 40,77 грн проти курсу 40,54 - 40,81 грн за євро в середу.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,15 - 37,6 грн (курс на 24 травня – 37,1 - 37,6 грн);

Євро – 40,25 - 40,85 грн (курс на 24 травня – 40,2 - 40,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,92 - 37,42 грн;

Ощадбанк – 36,85 - 37,8 грн;

Укрексімбанк – 37,15 - 37,65 грн;

Райффайзен – 37,1 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.