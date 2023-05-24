У Нацбанку очікують на подальше зростання ставок за депозитами

Національний банк України очікує, що банки продовжать підвищувати ставки за строковими депозитами населення попри оновлений прогноз регулятора, який передбачає зниження облікової ставки вже у 4 кварталі 2023 року.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у коментарі ЕП.

"Зниження облікової ставки не перешкоджатиме збільшенню строкових депозитів у структурі вкладів населення. Ми очікуємо, що на динаміці ставок банків і надалі позначатимуться попередні кроки НБУ", — зазначив Пишний.

Він пояснив, що навіть попри прогнозоване зниження облікової ставки, монетарні умови в Україні залишатимуться досить жорсткими. Та й сама прогнозована облікова ставка ще тривалий час буде вищою, аніж поточний рівень ставок банків за депозитами.

Також Пишний зазначив, що на рішення банків підвищувати ставки вже впливають такі заходи НБУ, як запровадження тримісячних депозитних сертифікатів, у які банки можуть вкладати кошти під облікову ставку. Операції з ними НБУ продовжуватиме щонайменше до квітня 2024 року.

"Так, середньозважена ставка за гривневими депозитами фізичних осіб понад 92 дні зросла з 12.2% у грудні 2022 року до 13.5% у квітні 2023 року (найбільше, на 0.5 в.п., у березні). Натомість за строковими вкладами до 92 днів у квітні відбулось зниження середньозваженої ставки на 0.5 в.п. до 12.3%. Також слід відзначити зниження ставок за депозитами на вимогу з 4.1% у грудні до 3.1% у квітні", — зазначає голова НБУ.

У Нацбанку констатують, що багаторічний тренд зі зниження частки строкових коштів у вкладах населення вдалося розвернути, і ця тенденція продовжувалася й у квітні. Ба більше, наразі кошти перетікають у більш строкові депозити.

"Наприкінці хочу наголосити, що майбутні рішення з монетарної політики будуть узгоджуватися з нашими ключовими цілями. Це – зниження інфляції та збереження курсової стійкості. НБУ перейде до пом'якшення політики лише за умови збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень для громадян та поліпшення структури коштів в банківській системі", — додав Пишний.

Напередодні деякі великі банки повідомили, що розглядають оновлений прогноз облікової ставки НБУ як своєрідний меседж для ринку, через що вони переглядають свої рішення про зростання ставок за депозитами.

Детальніше про дохідність депозитів та як на неї впливає Нацбанк ЕП писала у статті: "Більше не буде. Дохідність депозитів досягла максимуму"

Економічна правда