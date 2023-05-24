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Російські "Тінькофф Банк" і "Альфа-банк" хочуть оскаржити санкції ЄС в суді

Середа, 24 травня 2023, 15:29 - Олексій Павлиш

Російські "Тінькофф Банк" і "Альфа-банк" звернулися до суду з метою оскаржити запровадження санкцій ЄС проти них.

Про це пише Forbes Russia з посиланням на європейську базу судових справ.

Так, справа "Альфа-банку" отримала номер T-271/23, справа "Тінькофф Банку" - T-275/23.

На сторінках справ не вказано жодної додаткової інформації. 

Напередодні позов подав також Росбанк, який потрапив під санкції ЄС разом з "Альфа-банком" і "Тінькофф Банком". Справа Росбанку отримала номер T-270/23.

Усі три перераховані банки потрапили під санкції ЄС 25 лютого 2023 року - обмеження увійшли до 10-го санкційного пакету до річниці вторгнення РФ в Україну.

19 травня "Тінькофф Банк" і Росбанк потрапили під санкції Великої Британії. Ці два банки об'єднує спільний інвестор: у 2022 році їхнім акціонером стала компанія "Інтеррос" мільярдера Володимира Потаніна, який перебуває під санкціями Великої Британії і США.

Економічна правда

Росія банки Альфа Банк ЄС санкції
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