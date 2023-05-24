У Черкасах арештували активи росіянина, компанії якого постачають продукти Путіну та силовикам РФ

За матеріалами ДБР суд у Черкасах арештував корпоративні права та статутний капітал підприємства на понад 10 мільйонів гривень та нерухомість вартістю 91 мільйонів гривень росіянина, який забезпечує харчами Путіна та силовиків Росії.

Про це повідомляє пресслужби ДБР, Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підприємство у м. Черкаси, засновником та співвласником якого є громадянин рф, займається ринком нерухомості.

У прокуратурі зазначили, що фактично ПАТ є одним з основних торговельних майданчиків на території Черкас під продаж промислових товарів, будматеріалів, продуктів харчування, медичного устаткування тощо.

"Працівники ДБР встановили, що один із власників підприємства на Черкащині є громадянином РФ та володіє ще більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють у Криму", - йдеться в повідомленні.

Ці російські підприємства поставляють продукти та тютюнові вироби в установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ та інші структури Росії.

Крім того, поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ та санаторій МВД РФ.

Слідство триває, наразі готується клопотання щодо передачі арештованого майна до АРМА.

Економічна правда