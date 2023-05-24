Україна отримає €17 мільйонів на кредити на житло для ВПО від міжнародних партнерів

Міжнародні донори нададуть Україні 17 мільйонів євро на житлове кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила кредитування ВПО з представниками Держмолодьжитла й Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні

"Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади!" – сказала Верещук.

Кредити зі ставкою 3% річних на суму 892,6 млн гривень вже отримали понад 650 переселенців.

Цю грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.

Економічна правда