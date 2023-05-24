Україна призупинила експорт електроенергії, щоб покрити внутрішні потреби – "Укренерго"

Імпорт та експорт електроенергії наразі не здійснюється. Відсутність експорту пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.

Про це заявили в "Укренерго".

У держкомпанії також зазначили, що складною залишається ситуація поблизу лінії фронту.

"Вкотре через російські обстріли та пошкодження мереж обленерго були знеструмлені споживачі на Донеччині та Сумщині. За безпекової ситуації бригади обленерго оперативно відновлюють живлення.

Також внаслідок відключення однієї з ліній обленерго наразі обмежена видача потужності електростанції на сході країни. Пошкоджень у мережі "Укренерго" за останню добу немає", - йдеться у повідомленні.

При цьому зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.

"Наявні ресурси води наразі дозволяють гідроелектростанціям працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються наявні в системи потужності теплових електростанцій.

Втім, поступово знижується водопілля, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денні години активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій", - звітують у держкомпанії.

Як додали в "Укренерго", триває активна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій.

"Відновлювальні роботи відбуваються на енергоблоках ТЕС та ТЕЦ, які зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російських ракетних та дронових атак. Ремонтні бригади "Укренерго" активно працюють над відновленням магістральної високовольтної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

"Для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00 ощадливо та раціонально споживайте електричну енергію. Перенесіть за можливості споживання на ранок, день або ніч, зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години.

Тоді диспетчерам "Укренерго" буде легше у ці години найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії, який є запорукою стабільної роботи енергосистеми", - закликали в компанії.

Економічна правда