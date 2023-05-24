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УЗ повертає потяг Інтерсіті+ Київ – Дніпро – Запоріжжя

Середа, 24 травня 2023, 13:22 - Олексій Павлиш

"Укрзалізниця" оголосила про повернення - вперше з 24 лютого 2022 року - швидкісного поїзда Інтерсіті+ 732/731 Київ - Дніпро - Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, із 10 червня поїзд Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57 і до Запоріжжя о 14:25. Зворотно з Запоріжжя відправка о 14:45, Дніпро 16:04, Київ 22:15.

"Квитки вже найближчими годинами у застосунку Укрзалізниці та на решті звичних каналів", - додали в компанії.

Економічна правда

Укрзалізниця Інтерсіті
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