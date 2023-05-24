Сума депозитів українців та бізнесу сягнула 2 трильйонів

Обсяг депозитів українців та бізнесу на травень становить майже 2 трильйони гривень, що на третину більше показників рік тому. Загальний обсяг кредитів навпаки скоротився - на 8%.

Про це повідомляє Опендатабот.

"Станом на травень 2023 року загальний обсяг депозитів бізнесу та громадян складає майже 2 трлн грн. Це на 33% більше, ніж рік тому, та майже вполовину більше, ніж станом на початок травня 2021-го", - зазначають аналітики.

Опендатабот

Сума депозитів компаній та підприємств складає 1,03 трлн грн - показник на 44% більше, ніж на початок травня 2022 року, та майже в 1,6 разів більше, ніж на 1 травня 2021 року.

Депозити корпоративного сектору в іноземній валюті зросли на 10% до квітня 2021. Однак як і раніше, бізнес більше довіряє національній валюті: частка гривневих вкладів становить 67%.

На початок травня поточного року загальна сума вкладів громадян в українських банках становила 942 млрд грн, що на 36% більше, ніж станом на травень 2021.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг депозитів громадян в іноземній валюті зріс на 9%, а до 2021-го трохи зменшився — на 3%.

Також скоротилась частка вкладів у національній валюті. Наразі вона складає 63%, тоді як станом на травень 2022-го частка гривневих депозитів складала 67%, а у цей же період 2021-го — 61%.

Після сплеска кількості кредитів торік (1 048 млрд грн), наразі загальний обсяг позик скоротився на 8%. Однак порівняно з відповідним періодом 2021 року, це лише на 1% менше.

Опендатабот

Більшість кредитів залучив бізнес - 736 млрд грн. Частка позик у гривні складає 68% від загального обсягу. Для порівняння, до початку повномасштабної війни у 2021 цей показник був на рівні 59%.

Сума кредитів громадян, у порівнянні з 2022 роком, скоротилася суттєвіше — на 17% та становить 205 млрд грн. Цей показник також менший, аніж було у травні 2021 року. Частка гривневих займів становить 94%.

Економічна правда