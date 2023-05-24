Ціни на нафту зросли на 1 долар через побоювання щодо скорочення пропозиції

Ціни на нафту зменшили зростання у середу, але все ще залишаються на високому рівні після того, як запаси і поставки палива в США скоротилися, а попередження міністра енергетики Саудівської Аравії спекулянтам підвищило перспективу подальшого скорочення видобутку в рамках ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent востаннє зросли на 74 центи, або на 1%, до $77,58 за барель до 06:45 за Гринвічем, в той час як американська нафта WTI (West Texas Intermediate) подорожчала на 84 центи, або на 1,2%, до $73,75 за барель.

Раніше Brent подорожчала на 1,03 долара до 77,87 долара за барель. WTI підскочила на 1,07 долара до 73,98 долара за барель.

Причини

Побоювання щодо скорочення пропозиції зросли після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що змусить "коротких" продавців - тих, хто ставить на те, що ціни впадуть - "ойкнути" і попросив їх "бути обережними".

Деякі інвестори сприйняли це як сигнал, що ОПЕК+ може розглянути питання про подальше скорочення видобутку на засіданні 4 червня.

Аналітик CMC Markets Тіна Тенг зазначила в середу, що ціни на нафту підскочили на припущеннях, що ОПЕК+ може скоротити видобуток ще більше, щоб зберегти цінову стабільність.

Підвищенню цін на нафту також сприяли промислові дані, опубліковані у вівторок, які показали, що запаси сирої нафти і палива в США різко скоротилися.

За тиждень, що закінчився 19 травня, запаси сирої нафти впали приблизно на 6,8 млн барелів, згідно з даними Американського інституту нафти, які цитують джерела на ринку. Запаси бензину скоротилися приблизно на 6,4 мільйона, а запаси дистилятів - приблизно на 1,8 мільйона.

Якщо дані Управління енергетичної інформації, які мають бути опубліковані в середу, підтвердять цифри API, то запаси бензину в США скоротяться третій тиждень поспіль до найнижчого рівня перед Днем пам'яті з 2014 року.

Свято Дня пам'яті в США, яке цього року припадає на 29 травня, традиційно знаменує собою початок піку літніх подорожей в США.

У той же час, ринки все ще насторожено ставляться до дискусій про стелю держборгу США, що, в свою чергу, стримує зростання цін на нафту.

Черговий раунд переговорів щодо стелі держборгу завершився у вівторок без жодних ознак прогресу.

Економічна правда