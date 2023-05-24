Автівка за "сприяння" в укладенні контрактів: посадовця "Укрзалізниці" викрили на хабарі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили отримання хабара посадовцем "Укрзалізниці" за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"За свої "послуги" він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн", - зазначили правоохоронці.

У понеділок, 22 травня, працівники НАБУ та САП затримали двох учасників групи, які надавали посадовцю неправомірну вигоду.

Наступного дня було затримано заступника директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця". Автомобіль, який є предметом неправомірної вигоди, знайшли в одному із населених пунктів Львівщини. Його вилучили з метою збереження речового доказу і вирішення питання про спеціальну конфіскацію.

За даними слідства, у квітні-травні "подарунок" заступник директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця" отримав автівку Toyota Camry. За нове авто посадовець сприяв в укладенні контрактів з потрібними "постачальниками", а також діяв в їх інтересах під час виконання контрактів і проведення оплати.

Економічна правда