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Курс валют на 24 травня: скільки коштують готівкові долар та євро

Середа, 24 травня 2023, 09:53 - Анастасія Жарикова

У середу, 24 травня, готівкова гривня зміцнилась проти "чорного" курсу євро, але ослабла проти долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 9:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,31 - 37,44 грн проти котирувань у 37,26 - 37,43 у вівторок.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,54 - 40,81 грн проти курсу 40,63 - 40,85 грн за євро в вівторок.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,1 - 37,6 грн (курс на 23 травня – 37,15 - 37,55 грн);
  • Євро – 40,2 - 40,85 грн (курс на 23 травня – 40,225 - 40,9  грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,87 - 37,37 грн;
  • Ощадбанк – 36,85 - 37,8 грн;
  • Укрексімбанк – 37,2 - 37,7 грн;
  • Райффайзен – 37,1 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

курс валют
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