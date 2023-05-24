Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров

Після запуску естонського застосунку mRiik на базі "Дії", створення власних застосунків на основі українського застосунку розпочали Ефіопія та Занзібар.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції "Diia in DC: презентація цифрових досягнень України" США, передає Інтерфакс-Україна.

"Естонія вже взяла коди "Дії" як основу для створення свого власного державного застосунку. Це якісний продукт. Ефіопія та Занзібар також почали запроваджувати "Дію". Ми зараз у стадії проведення переговорів з іншими країнами для укладення такої ж угоди", - сказав міністр.

Глава USAID Саманта Павер заявила, що Україна була досі відома як житниця світу, що експортує пшеницю і кукурудзу в ближні і далекі країни, але зараз вона стає відомою через новий продукт.

"Мінцифри працює над тим, щоб "Дія" стала інструментом відкритого джерела, який доступний іншим країнам для розвитку їхньої цивільної інфраструктури. І інші країни, включно з такими лідерами управління, як Естонія, переймають цей досвід, адаптують його під себе, будують щось подібне до "Дії" у себе", - зазначила Павер.

У січні USAID оголосила, що підтримуватиме ті країни, які хочуть просуватися шляхом цифрової трансформації та розвивати свої можливості електронного урядування. Зарах Агентство працює з Колумбією, Косово та Замбією.

"Починаємо з цих трьох країн для того, щоб починати партнерство, розвивати нові цифрові послуги для громадян, розвивати інноваційні легкі платформи, подібні до тих, що ви побачите (під час презентації "Дія" - ред)", - сказала Павер.

Вона наголосила, що фонд продовжить розвивати тісне партнерство з Україною в подальшому розвитку "Дії" і має намір сприяти співпраці з іншими країнами, "щоб українське лідерство надихало на нові цифрові трансформації глобально".

Нагадуємо:

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) посилює цифрову підтримку України та підтримає розвиток "Дії" в інших країнах. Агентство запланувало виділити 650 тис доларів для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного застосунку "Дія" на інші країни.

Естонія на Давоському форумі презентувала застосунок mRiik, який було розроблено на базі української "Дії" та є його аналогом.