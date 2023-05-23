Страхування інвестицій у воєнний час: Раді рекомендують підтримати законопроєкт

Законопроєкт про страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків пройшов профільний комітет – депутатам рекомендують його підтримати за основу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, автор законопроєкту заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Йдеться про законопроєкт №9015, яким Експортно-кредитному агентству дозволять страхувати інвестиції в Україні від воєнних ризиків.

Документ був розроблений для створення умов масштабування інвестицій в Україні в часи військових дій та повоєнного відновлення, а також має усунути прогалини, що обмежують можливість страхування інвестицій з боку ЕКА на користь український компаній.

Як зазначив Кисилевський, уряд вже кілька місяців перебуває в діалозі з агентством Miga, яке є підрозділом Світового банку, та DFC – Федеральним агентством розвитку США. Хоча ці структури надають страхування від воєнних ризиків інвестицій по всьому світу, їхня політика передбачає страхування лише іноземних інвестицій в Україну.

"Вітчизняні ж компанії не мають доступу до такого інструменту. Прийняття закону створить правові підстави для Експортно-кредитного агентства страхувати інвестиції від воєнних ризиків українських компаній в Україні", – пояснив нардеп.

За словами Кисилевського, згідно міжнародного досвіду страхування воєнних ризиків такий поліс має коштувати для бізнесу в середньому 1-3% від обсягу інвестицій. Власники полісу зазвичай можуть розраховувати на компенсацію до 90% збитків проєкту, пов’язаних з війною.

Гетманцев зазначає, що ухвалення законопроєкту сприятиме підтримці економічної діяльності в Україні та посиленню промислового, зокрема – оборонно-промислового сектору, а також створенню нових робочих місць та наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків.