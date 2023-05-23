У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти викрали з карток українців 6 мільйонів

Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру 8 учасникам злочинної організації, яка обкрадала українців за допомогою фішингових сайтів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані організували схему обкрадання громадян за допомогою так званих фішингових сайтів.

"Вони масово розсилали смс та розміщували оголошення у соцмережах з інформацією про можливість отримання допомоги від держави. Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб або одноразової допомоги від президента", - зазначили в прокуратурі.

До повідомлень додавали посилання на фейкові сайти банківських установ. На них потерпілі вводили свої справжні дані для доступу до онлайн-банкінгу. Наразі роботу цих фішингових сайтів заблоковано.

"Таким чином члени організації отримували коди доступу до банківських рахунків потерпілих та могли викрадати їх кошти. За попередньою інформацією, таким чином учасники групи заволоділи 6 млн грн", - додали в прокуратурі.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, десятки сім-карток операторів зв’язку, комп’ютери та ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки та понад 150 тис грн та близько 5,5 тис євро готівкою.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та накладення арешту на їх майно, тривають слідчі дії.

Економічна правда